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Хэллоуин по-петербургски: жители Московского района обнаружили в подвале дома надгробную плиту XIX века

Жители дома № 20 по Кузнецовской улице рассказали о том, что нашли в подвале могильную плиту. По их мнению, эта плита относится ко второй половине XIX веке. Настоящий петербургский хоррор в преддверии Хэллоуина!

Надпись на надгробии свидетельствует о том, что плита была сделана в 1869 году для захоронения «младенца Порфирия». В комментариях горожане недоумевают, как плита там оказалась. Некоторые предполагают, что памятник могли украсть со старого кладбища и спрятать в подвале дома.  «Так воруют старые плиты, из них потом "вторичку" делают, мастерские кладбищенские принимают», — пишут пользователи.

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