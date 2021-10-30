Хэллоуин по-петербургски: жители Московского района обнаружили в подвале дома надгробную плиту XIX века

Надпись на надгробии свидетельствует о том, что плита была сделана в 1869 году для захоронения «младенца Порфирия». В комментариях горожане недоумевают, как плита там оказалась. Некоторые предполагают, что памятник могли украсть со старого кладбища и спрятать в подвале дома. «Так воруют старые плиты, из них потом "вторичку" делают, мастерские кладбищенские принимают», — пишут пользователи.