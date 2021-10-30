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Скончался советский диктор Игорь Кириллов

На 90-м году жизни умер журналист, телеведущий, диктор Игорь Кириллов. Об этом пишет РБК со ссылкой на администратора и помощника телеведущего.

«Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят. Он не болел никакой короной, только вчера обсуждал условия участия в съемках программы «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой. Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было. Похоронами, я так понимаю, будет заниматься «Первый канал», вероятно, о дате похорон также сообщат они», — рассказал он изданию.

Легендарный диктор начал работать на телевидении с 1957 года. Кириллов более 20 лет вел программу «Время», а также «Последние известия», «Новости» и «Голубой огонек». Именно он в апреле 1961-го сообщил о полете в космос Юрия Гагарина.  В 1988 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.

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