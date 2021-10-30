Скончался советский диктор Игорь Кириллов

«Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят. Он не болел никакой короной, только вчера обсуждал условия участия в съемках программы «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой. Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было. Похоронами, я так понимаю, будет заниматься «Первый канал», вероятно, о дате похорон также сообщат они», — рассказал он изданию.

Легендарный диктор начал работать на телевидении с 1957 года. Кириллов более 20 лет вел программу «Время», а также «Последние известия», «Новости» и «Голубой огонек». Именно он в апреле 1961-го сообщил о полете в космос Юрия Гагарина. В 1988 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.