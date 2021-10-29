Стояние на 9 баллов: центр Петербурга встал в огромные пробки

Больше всего заторов фиксируется в центре и на Петроградской стороне. В пробках стоят Кадетская линия, Литейный проспект, набережная Обводного канала в центре, Пироговская набережная, дороги в районе метро «Выборгская» и «Пионерская».

Напряженно и на подъездах к Тучкову мосту, на набережной Макарова и на Дворцовом мосту. Кроме того, движение затруднено у Большеохтинского моста. В Василеостровском районе в заторах стоят автомобили на Наличной и Уральской улицах, на 1-й и 8-й линиях.

Затруднено движение на юге КАД между Пулковским шоссе и Софийской улицей — наблюдаются пробки в обе стороны, а на востоке стоит внутреннее кольцо от Шафировского проспекта до Заневки, там фиксируется ДТП.