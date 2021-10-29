Видео дня: в Финском заливе заметили нерпу идеальной шарообразной формы

В ролике видно, как взрослая нерпа спокойно нежится на солнышке на берегу Финского залива. Видео поделились сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы в сообществе ВКонтакте «Спасение тюленей 699-23-99».

Специалисты признаются, что балтийская нерпа считается одной из самых крупных видов тюленей. Их толщина должна составлять 80% от длины тела. А эта особь достигла совершенной формы шара за счет подкожного жира, который она накопила за лето. Предполагается, что эта нерпа весит больше сотни килограммов.

Напомним, Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы подглядели за маленькой балтийской нерпой, отдыхающей под дождем около Зеленогорска. Наше тотемное животное в ожидании выходных!

За 15 лет существования Фонда друзей балтийской нерпы его сотрудники спасли, выходили и выпустили на волю более 150 нерпят. Всего в мире около 50 центров, подобных фонду. Со многими из них петербургский поддерживает общение — организации делятся друг с другом опытом и просят совета. При этом кольчатыми нерпами занимаются малое количество центров — так как ластоногие данного вида очень скрытные от людей и проблемные в содержании.