Ограничения по коронавирусу, введенные в Петербурге в целях борьбы с распространением коронавируса, могут продлить до Нового года. Такую возможность не исключил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.
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Александр Бельский
Об ограничениях по коронавирусу в Петербурге — цитата по «КП»:
Мы не можем ставить систему здравоохранения под удар. А если она не выдержит? Нельзя исключать, что ограничения сохранятся. История будет как в прошлый Новый год и рождественские праздники, если ситуация не улучшится. А мы пока не можем это предсказать, есть много факторов, в том числе уровень вакцинации.
Надо понимать, что не существует никакого лекарства от коронавируса. Люди должны прививаться и ревакцинироваться. Но есть же и антиковидники. Вот Норвегия, другие страны, которые привили 90% населения. Там сейчас заболеваемость полтора землекопа. Все честно, чудес не бывает.
По мнению Бельского, причиной нового роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге может стать наплыв туристов во время локдауна. По его информации, гостиницы отмечают рост числа бронирований, а билеты в город раскуплены практически полностью — несмотря на то, что власти минимизировали возможность развлечений.
Напомним, ранее о том, что смягчить введенные в Петербурге меры по борьбе с коронавирусом могут только к Новому году, говорил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Для этого необходимо соблюдение трех факторов: высокие темпы вакцинации, режим QR-кодов и перевод сотрудников на «удаленку».
Власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00.
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