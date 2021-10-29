Об ограничениях по коронавирусу в Петербурге — цитата по «КП»:

Мы не можем ставить систему здравоохранения под удар. А если она не выдержит? Нельзя исключать, что ограничения сохранятся. История будет как в прошлый Новый год и рождественские праздники, если ситуация не улучшится. А мы пока не можем это предсказать, есть много факторов, в том числе уровень вакцинации.

Надо понимать, что не существует никакого лекарства от коронавируса. Люди должны прививаться и ревакцинироваться. Но есть же и антиковидники. Вот Норвегия, другие страны, которые привили 90% населения. Там сейчас заболеваемость полтора землекопа. Все честно, чудес не бывает.