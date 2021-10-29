Смольный: темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге выросли в два раза

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в последнее время в городе число прививаемых пациентов в день возросло с 10 до 20 тысяч человек. Полностью закончили курс вакцинации более 1,87 миллиона человек. Однако даже таких темпов недостаточно. «Но этого недостаточно. Необходимо двигаться к коллективному иммунитету еще быстрее. Привитых должно быть 80 процентов», — отметил он.

По данным Комитета по здравоохранению, за минувшие сутки, 28 октября, в Петербурге привито первично 18 870 человек, включая вакцину «Спутник Лайт». Всего сделано 25 370 инъекций. Запас вакцины в городе составляет более 693 тысяч доз.

Сейчас в Петербурге развернуты 175 стационарных и 45 мобильных пунктов вакцинации. Все они в период нерабочих дней будут работать в обычном режиме. На прошлой неделе открыто пять новых стационарных точек и 3 мобильных пункта, среди них два — в местах массового пребывания жителей: у рынка в Красном Селе на улице Массальского и в гипермаркете «Окей» на Богатырском проспекте.

«Совместно с «Почтой России» мы организовали экспериментальный пункт вакцинации в одном из ее отделений. Сегодня самое важное — личная ответственность каждого. Не отнимайте у других право на жизнь и здоровье. Вакцинируйтесь!» — призвал Беглов, отметив, что запасов вакцины в городе достаточно – порядка 700 тысяч доз.

Напомним, накануне петербуржцы пожаловались губернатору Александру Беглову, что в городских пунктах вакцинации пропала однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». В Комитете по здравоохранению рассказали, что препарата нет и на складах города.