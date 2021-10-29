На берегу реки Глухарки в Приморском районе появилась экотропа. Она проложена над водой

При обустройстве сквера были сохранены растущие там березы, а также посажены новые деревья — плакучие и шаровидные ивы, рябины, черемуха, лиственницы, гортензии и сирень. На территории установлены беседки со скамейками-качелями и беседка-навес, созданы видовые площадки. Для детей обустроена игровая площадка. Созданы условия для занятий спортом. При обустройстве прогулочной зоны вдоль берега реки использовались природные материалы.

«Комфортный город остается одним из стратегических направлений развития Петербурга. При этом мы всегда учитываем мнение петербуржцев. Многие высказывают пожелания, чтобы новые общественные пространства гармонично вписывались в уже существующую городскую среду. Стараемся следовать этому пожеланию», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в октябре в Ленинградской области открылась новая экологическая тропа — уже 30-я по счету. Она позволяет туристам осмотреть достопримечательности заказника «Шалово-Перечицкий»: старый лес, песчаные холмы, чистые озера, богатый животный и растительный мир. Ранее, в сентябре, также появился первый детский экологический маршрут. Теперь маленькие петербуржцы смогут увидеть своими глазами, насколько зеленый дуб у Лукоморья.