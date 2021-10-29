Какая погода ждет петербуржцев на предстоящих выходных? Вот прогноз синоптиков

«Сегодня теплый атмосферный фронт, минувшей ночью проливший на регион дожди, постепенно уйдет за восточные границы Ленинградской области, передавая управление погодой в руки антициклона, усиливающегося с юго-запада. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в Санкт-Петербурге без осадков, а на востоке области небольшие дожди еще пройдут», — рассказал ведущий прогноз погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в Петербурге составит +11…+13 градусов, по области +9..+14 — по словам Леуса, эти показатели близки к рекордным значениям. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 30 октября, в Петербурге переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем +10…+12. В воскресенье, 31 октября, все еще переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный В ночное время суток ожидают +5…+7 градусов, днем +9…+11.