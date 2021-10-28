Конец октября порадует петербуржцев рекордным потеплением

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит 10-12 градусов, также осадков не ожидается. Температурные показатели вплотную приблизятся к рекордным значениям: для 29 октября максимум составляет +14, для 30-го и 31-го — +12 и +13 соответственно. А еще помимо тепла, в городе будет светить приятное осеннее солнце.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 29 октября, ночью в Петербурге пройдет дождь, днем также ожидаются местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.

Напомним, в центр Европейской части России, в том числе и в Петербург, придет потепление. Столбики термометров начнут ползти вверх, а к выходным температура повысится до +14, что на семь градусов выше климатической нормы, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.