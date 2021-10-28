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В Петербурге в домах-памятниках будут принудительно красить стеклопакеты в один цвет

Смольный будет принудительно окрашивать оконные рамы в домах-памятниках, которые попали в программу реставрации фасадов. Окна будут только покрывать краской, а не менять стеклопакеты целиком.

Sergey Andreevich / Shutterstock.com

Современные стеклопакеты планируют перекрашивать в темный цвет. В случае, если жильцы будут против, то комитет может обратиться в суд. Помимо этого, в домах будут заменять «жуткие металлические двери» или обшивать по аналогам, рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Программу реставрации фасадов многоквартирных домов-памятников КГИОП запустит в 2022 году. Деньги на ее реализацию будут браться из городского бюджета, а не за счет средств по программе капремонта.

Смольный в 2022 году потратит на программу 2022 год порядка 1,5 млрд рублей, работы начнут проводить по 25 адресам. Предполагается, что и в последующие два года будут расходовать столько же. За десять лет, что будет проходить реставрация, отремонтируют 255 фасадов зданий.

По некоторым адресам планируется починить также и дворы. Сроки проведения работ зависят от объектов — от одного до двух–трех лет. Также во время реставрации демонтируют несогласованное оборудование.

Напомним, КГИОП дал старт масштабной программы по реставрации жилых домов-памятников. Она рассчитана на 10 лет и завершится в 2032 году. Рассказываем, какие здания будут отреставрированы в первую очередь — уже в 2022-ом.

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