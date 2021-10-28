В Кремле разъяснили, введут ли в общественном транспорте QR-коды, и кто принимает это решение

Он, отвечая на вопрос журналистов о возможном введении QR-кодов в общественном транспорте, ответил, что не исключается такой вариант, но решение об этом должны принимать руководители субъектов РФ.

«Это прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия», — сказал Песков.

Также уточняется, что это также относится к возможному введению QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Напомним, в Смольном предупредили петербуржцев об ответственности за подделку QR-кодов. Вице-губернатор Борис Пиотровский напомнил о трех статьях Уголовного кодекса, по которым могут квалифицироваться такие действия. А ранее рассказывали, какие штрафы ждут петербуржцев за нарушение антикоронавирусных мер.

Также власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.