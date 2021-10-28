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На Бухарестской улице столкнулись два трамвая. Пострадали 16 человек

Сегодня утром на Бухарестской улице в Петербурге столкнулись два трамвая. Пострадали 16 человек, детей среди них нет.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Сообщение о столкновении двух трамваев возле дома №47 по Бухарестской улице поступило на пульт дежурного «01» в 09:48. К ликвидации последствий происшествия привлечено от МЧС три единицы техники и 13 человек личного состава. Есть пострадавшие.

Как сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга, на месте столкновения трамваев на улице Бухарестская работают 12 бригад скорой медицинской помощи. По данным к 11:00, пострадали не менее 12 человек, их состояние оценивается как средней тяжести. Информация о пострадавших тогда уточнялась. 

По уточненной информации Комздрава, в результате ДТП пострадали 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационары: два человека — в Мариинскую больницу, семь — в НИИ скорой помощи, еще семь человек — в больницу №26.

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