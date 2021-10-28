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Детская библиотека в Красногвардейском районе станет арт-пространством. Акцент сделают на музыку и литературу

Детская библиотека № 1 Красногвардейского района на проспекте Косыгина арт-пространством. Акцент сделают на музыку и литературу — здесь будут давать концерты ученики соседней с библиотекой музыкальной школы.

Скриншот карт Google

Преобразить библиотеку в арт-пространство предложила жительница Красногвардейского района. Губернатор Петербурга Александр Беглов идею поддержал. «Вы предложили очень интересный проект. Мы приняли программу развития в городе библиотечной сети. Наши библиотеки должны стать современным местом общения горожан любого возраста», — заявил он.

Помещение библиотеки отремонтируют и существенно расширят, оснастив современными средствами информации. Также планируется создать уличную систему книговозврата, которая будет работать в любое время суток и день недели. Из других планов — открыть проектный офис, научную студию для проведения экспериментов, а также установить электронный доступ к фондам других библиотек.

Театральный зал внутри библиотеки. Фото: сообщество "Детская библиотека №1 | Красногвардейский район"

В новой библиотеке, которая получит название «Нота», появится арт-пространство с большим залом. Акцент сделают на музыку и литературу. Планируется, что в концертах будут принимать участие ученики соседней с библиотекой музыкальной школы. Переоборудование библиотеки должно быть завершено в декабре 2022 года.

В Красногвардейском районе это будет седьмая библиотека, которая получит новое наполнение. Уже открыты и пользуются популярностью культурные общественные пространства — библиотека «Ржевская», «КУБ» и арт-резиденция «ШКАФ».

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