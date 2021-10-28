Детская библиотека в Красногвардейском районе станет арт-пространством. Акцент сделают на музыку и литературу

Преобразить библиотеку в арт-пространство предложила жительница Красногвардейского района. Губернатор Петербурга Александр Беглов идею поддержал. «Вы предложили очень интересный проект. Мы приняли программу развития в городе библиотечной сети. Наши библиотеки должны стать современным местом общения горожан любого возраста», — заявил он.

Помещение библиотеки отремонтируют и существенно расширят, оснастив современными средствами информации. Также планируется создать уличную систему книговозврата, которая будет работать в любое время суток и день недели. Из других планов — открыть проектный офис, научную студию для проведения экспериментов, а также установить электронный доступ к фондам других библиотек.