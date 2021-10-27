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Смольный показал список новых автобусных маршрутов Петербурга

В Петербурге и пригороде появятся 92 новых социальных автобусных маршрута. Они начнут работать с 2022 года в рамках транспортной реформы, сообщили в комитете по транспорту.

Фото: Shutterstock.com

 

Большинство маршрутов будут дублировать коммерческие трассы, но появятся и совсем новые направления, по которым ранее не ходил общественный транспорт, добавили в ведомстве.

Так, к примеру, появится маршрут №231, он начнет курсировать с 15 июля и будет проходить от Звездной улицы по Витебскому проспекту, улицам Орджоникидзе, Ленсовета, Дунайскому проспекту до конечной — Среднерогатская улица.

А с 1 апреля запустят автобус №21 от станции метро «Ладожская» до «Чернышевской». Маршрут будет проходить по Гранитной улице, Заневскому проспекту, проспекту Шаумяна, Красногвардейской площади, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту и Кирочной улице.

С полным перечнем обновленных маршрутов можно посмотреть на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок». К каждому направлению прописали дату выхода, нарисовали трассировку и сделали подробное описание. В комитете пообещали, что информация на вкладках будет дополняться.

Напомним, к 2022 году Петербург получит почти 3 тысячи новых автобусов — они должны заменить городские маршрутки, согласно транспортной реформе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

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