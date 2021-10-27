Смольный показал список новых автобусных маршрутов Петербурга

Большинство маршрутов будут дублировать коммерческие трассы, но появятся и совсем новые направления, по которым ранее не ходил общественный транспорт, добавили в ведомстве.

Так, к примеру, появится маршрут №231, он начнет курсировать с 15 июля и будет проходить от Звездной улицы по Витебскому проспекту, улицам Орджоникидзе, Ленсовета, Дунайскому проспекту до конечной — Среднерогатская улица.

А с 1 апреля запустят автобус №21 от станции метро «Ладожская» до «Чернышевской». Маршрут будет проходить по Гранитной улице, Заневскому проспекту, проспекту Шаумяна, Красногвардейской площади, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту и Кирочной улице.