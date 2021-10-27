Магазин сладостей в доме Зингера сменил оформление витрин. Теперь там золотые наклейки

Вывески, которые ранее петербуржцы называли «ядовитым недоразумением», убрали. На их месте появились наклейки с надписями золотистого цвета. Владелец магазина сладостей Михаил Ветров заявил, что оформление временное, его выполнили в стилистике вывески кафе «Зингер», пишет «Бумага».

Он также напомнил, что уже заказал разработку эскизов, а новые варианты планируется согласовать с властями города.

Ранее в Доме Зингера на Невском проспекте петербуржцы заметили ядовито-яркую витрину. Горожан возмутил внешний облик вывески нового магазина сладостей. Они посчитали ее «ядовитым недоразумением». Через несколько дней после возмущения горожан вывески «Дворец сладостей со всего мира» и «Клад мармелад» демонтировали и вывезли.