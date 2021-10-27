В центре Петербурга откроют новый флагманский офис «Почты России» до конца года. Он будет работать круглосуточно

В отделении откроют десять окон для обслуживания посетителей и два окна Почта Банка. Здесь будут оказывать все виды почтовых услуг, а также заработают точки розничной торговли, в которых можно приобрести филателистическую продукцию, пишет «Петербургский дневник».

«Почтовое отделение спроектировано с учетом комфортного обслуживания как большого количества туристов, поток которых в нашем городе непрерывно растет, так и жителей. Кроме того, нашим клиентам — юридическим лицам здесь также будет доступен весь перечень почтовых услуг», — сказал директор макрорегиона «Северо-Запад» «Почты России» Дмитрий Серебренников.

Пока в помещении проходит ремонт. Он согласован с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Новый офис разгрузит действующее почтовое отделение, которое находится на Невском проспекте, 87/2.

Ранее сообщалось, что индекс удовлетворенности россиян «Почтой России» впервые в истории стал положительным. По итогам 2021 года число лояльных пользователей среди физических лиц выросло до 45%, а среди бизнес-клиентов — до 39%.