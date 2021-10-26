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В Петербурге резко вырос спрос на настольные игры. Это связывают с предстоящими нерабочими днями

В Петербурге зафиксировали всплеск интереса к настольным играм и консолям. Горожане начали скупать их в преддверии нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Фото: Shutterstock.com

 

Интерес к категории товаров «Хобби и отдых» на «Авито» вырос на 16%, пишет 78.ru. По данным компании, основанных на запросах петербуржцев, за последние четыре дня интерес к ассоциативной игре «Имаджинариум» подлетел в 2,2 раза. В среднем эта настолка обойдется в 1 тысячу рублей.

На втором месте по популярности оказалась классическая настольная игра нарды — спрос на нее вырос на 84%. Деревянный игровой набор будет стоить около 5,5 тысяч рублей. Следом идут покерные наборы и игра с карточками Uno, интерес к которой возрос на 67%.

Также горожане интересуют игры «Дженга» и «Монополия», а также настольный футбол. Последний обойдется в 9,5 тысяч рублей. Также петербуржцы стали больше интересоваться и скупать приставки Xbox One S и PlayStation 5. Консоли можно приобрести за 15 000 рублей и 3 000 рублей соответственно.

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