В Петербурге после нерабочих дней вырастет оплата проезда по ЗСД

Повышение коснется только тарифов для пользователей транспондеров, которые используют в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф «Транспондер»). Те же, кто расплачивается банковской картой или наличными, изменения не коснутся. Также оставят нетронутыми стоимость безлимитного абонемента и другие тарифные опции.

«Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Нынешнее изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 66% до 58% в сравнении с Базовым тарифом», — заявили в пресс-службе компании.

Стоимость проезда останется прежней по семи маршрутам. В том числе это касается отрезка от Богатырского проспекта до набережной Макарова, участка от КАД (Юг) до Благодатной, участка Приморский-Богатырский.

Ранее в компании обещали повысить тарифы после ввода в эксплуатацию Шуваловской развязки. Оператор дороги изменил границы тарифных зон проезда и расширит тарифное меню.