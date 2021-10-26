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В Петербурге после нерабочих дней вырастет оплата проезда по ЗСД

В Петербурге изменятся цены на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Тарифы обновятся с 10 ноября 2021 года, рассказали в компании «Магистраль Северной столицы».

Фото: пресс-служба Администрации Петербурга

Повышение коснется только тарифов для пользователей транспондеров, которые используют в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф «Транспондер»). Те же, кто расплачивается банковской картой или наличными, изменения не коснутся. Также оставят нетронутыми стоимость безлимитного абонемента и другие тарифные опции.

«Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Нынешнее изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 66% до 58% в сравнении с Базовым тарифом», — заявили в пресс-службе компании.

Стоимость проезда останется прежней по семи маршрутам. В том числе это касается отрезка от Богатырского проспекта до набережной Макарова, участка от КАД (Юг) до Благодатной, участка Приморский-Богатырский.

Ранее в компании обещали повысить тарифы после ввода в эксплуатацию Шуваловской развязки. Оператор дороги изменил границы тарифных зон проезда и расширит тарифное меню.

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