Как будет работать общественный транспорт в период нерабочих дней по COVID-19 в Петербурге? Рассказали в Комтрансе

В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте Петербурга не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.

В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.