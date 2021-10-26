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Как будет работать общественный транспорт в период нерабочих дней по COVID-19 в Петербурге? Рассказали в Комтрансе

Комитет по транспорту Петербурга рассказал, как будет работать общественный транспорт в период нерабочих дней.  Их вводят на период с 30 октября по 7 ноября в целях предотвращения распространения коронавируса. 

romashkinnn / Shutterstock.com

В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте Петербурга не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут

В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. 

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

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