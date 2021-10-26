По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать теплый сектор североатлантического циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди, а показания термометров ожидаются на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 26 октября в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, тогда как ясно — ни разу. Температура воздуха обычно составляет от 1 до 8 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 26 октября выдалось в 1968 году — 7 градусов ниже нуля днем, а самое теплое в 1961 году — 11 градусов со знаком «плюс».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 27 октября, ночью пройдет дождь, местами небольшой, днем также прогнозируют осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночное время суток составит +5…+7 градусов, днем +7…+9. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем — слабо повышаться.

В четверг, 28 октября, ночью также пройдет дождь, днем небольшой. Ветер ночью южный, юго-западный, днем восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — повышаться.