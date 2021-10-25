Гололед пришел: в Петербурге начали обрабатывать дороги соленым раствором из-за заморозков

За неделю с 18 по 24 октября в общей сложности на обработку городских дорог использовали 730 кубометров солевого раствора. Он считается наиболее эффективным и, когда днем фиксируются плюсовые температуры, а ночью уже подмораживает.

Также этот раствор более щадящий для окружающей среды, при меньшем количестве соли удается обработать большую площадь дорог, рассказали в пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Напомним, по информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 26 октября, в Петербурге ожидается преобладание облачной погоды, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, днем +6…+8. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — слабо понижаться.

А еще главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, чего ждать от предстоящей зимы в этом году. Он надеется на нормальную зиму, снега должно хватать. А похолодание стоит ожидать во второй половине ноября.