В Петербурге сделали первую в городе гостиницу для насекомых

Гостиницу для насекомых соорудили местные жители в рамках фестиваля тестового благоустройства из экологичных материалов. Отель для жуков находится на Софийской улице.

Он сделан в виде деревянного домика, внутри которого лежат небольшие бревна с отверстиями, напоминающими те, которые вытачивают в природе сами насекомые. Также жители рассказали, что уже успели соорудить информационную табличку, ее пообещали поставить в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге появился гид по городским дикорастущим растениям — «Так называемые сорняки». На сайте собрана информация и фотографии дикорастущих растений Петербурга, а также их описания в аудиоформате.