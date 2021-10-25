Эрмитаж вошел в топ-10 лучших музеев мира по версии британского журнала TimeOut

Петербургский музей занял почетную восьмую строчку и опередил в списке Рейксмузей в Амстердаме и галерею Тейт в Лондоне. Составители рейтинга отметили, чтобы увидеть все экспонаты Эрмитажа, на это потребуется 11 лет.

На первых трех строчках разместились галерея Уффици во Флоренции, музей Лувр в Париже и музей современного искусства в Нью-Йорке. Далее в списке находятся Национальный музей современного искусства в Сеуле, Национальный музей африкано-американской истории и культуры в Вашингтоне, греческий Акрополь, Музей Терракотовой армии Цинь в Китае и другие.

Напомним, Эрмитаж возглавил медиарейтинг музеев по итогам 2020 года. Второе место досталось Третьяковской галерее, а третье — Русскому музею. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

А еще ранее в Петербурге запустили конкурс авторских экскурсий по городу. Свою разработку может предложить каждый желающий, а лучшие из проектов попадут на «Туристическую витрину».