Над Московским проспектом проложат двухъярусную развязку

Новый проект первого этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), он же Витебская развязка, прошел экспертизу. Это второй вариант трассы, который планируют построить над Московским проектом. Первый был с одноярусной дорогой.

В новом варианте можно вдвое сузить ширину проезжей части и сохранить все дома. При одноярусной трассе пришлось бы сносить пять зданий, в том числе один цех завода «Электросила».

«Новое техническое решение позволит сохранить ранее заявленные сроки строительства и стоимость, несмотря на значительный рост цен на строительные материалы», — прокомментировали в пресс–службе АО «ЗСД».

Хотя новый вариант будет стоить дороже из-за из–за роста цен на стройматериалы и из-за самой конструкции. Но при этом теперь сносить здания не требуется, поэтому цена объекта сохранится прежней. Нижний ярус пройдет на уровне существующего железнодорожного моста через Московский проспект, верхний — над ним.

Напомним, в 2021 году Петербург получит из федерального бюджета 3 млрд рублей для финансирования строительства Витебской развязки ЗСД. Такое решение принято сегодня правительством России.