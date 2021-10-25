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Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет предстоящая зима в городе

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, чего ждать от предстоящей зимы в этом году, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Фото: Shutterstock.com

 

«Надеемся на нормальную зиму, снега должно хватать. Рассчитываем, что похолодание будет во второй половине ноября», — отметил Колесов.

По составленному прогнозу температура во все зимние месяцы будет приближена к климатической норме, но заметно прохладнее, чем в прошлом году. Исключением для сравнения станет прошлогодний февраль. Тогда температура опускалась до аномально низких показателей.

Ранее мы рассказывали о погоде на ближайшие дни. Неделя в Петербурге начинается с дождей, их принесет в город теплый фронт. Температура воздуха сегодня в городе составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

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