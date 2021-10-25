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Видео дня: световое шоу на фасаде обновленной Библиотеки имени Маяковского на Фонтанке

На прошлой неделе петербуржцы могли наблюдать праздничное световое шоу на фасаде Библиотеки имени Маяковского на Фонтанке. Его показывали в честь открытия обновленного здания после масштабной реконструкции. Не успели посмотреть? Не беда! Появилось красочное видео о том, как это было.

«Если хотели посмотреть световое шоу на фасаде нашей Фонтанки, 44, но не смогли — вот видео. Читатель Николай Лысков снял — очень гордимся и радуемся, спасибо за это! 21 и 22 октября показывали световое шоу. Про то, как библиотека стала новым пространством — короткие 8 минут с историей здания, города и всех нас. От зеленого сада до микросхем современности. Приятнее всего смотреть в темноте — в полноэкранном режиме и в максимальном качестве. Хотя чего мы рассказываем, вы и сами все знаете», — говорят сотрудники библиотеки.

Библиотека имени Маяковского вновь открылась после масштабной реконструкции в начале октября. Для читателей здесь открыты читальные залы, зоны коворкинга, фонды закрытого хранения книг и медиахолл — зал-трансформер с большим экраном. Книги теперь спускают и поднимают теперь с использованием нового телелифта: их помещают в специальные боксы и отправляют на нужный этаж. А на одном из этажей можно найти двери, которые, правда, никуда не ведут — зато они деревянные и исторические! Рассказываем, что еще изменилось в библиотеке на Фонтанке.

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