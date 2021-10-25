Петербург занял второе место в рейтинге регионов России по науке и технологиям

Первое место рейтинга регионов России по науке и технологиям по итогам 2020 года заняла Москва, «серебро» у Петербурга, тройку лидеров замыкает Республика Татарстан. Как пишет РИА «Новости», на данные города приходится почти 31% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг. В первую десятку рейтинга также вошли Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Ульяновская, Свердловская и Тульская области.

Лидирующие позиции Москвы и Петербурга обусловлены исторически высоким уровнем развития науки и технологий, наличием высокотехнологичных производств, работой НИИ фундаментальной и прикладной направленности. Свою «бронзу» в рейтинга Татарстан заработал благодаря тому, что является одним из научных и инновационных центров России — здесь функционирует Камский инновационный кластер «Иннокам», две особые экономические зоны, сеть технопарков, технополис.

По данным Росстата, доля организаций, которые относятся к инновационно-активным в России, в 2020 году составила 10,8% — это в разы ниже, чем во многих развитых странах мира, где показатель чаще составляет более 50%. Таким образом, доля инновационных продуктов в общем объеме отгруженных товаров в России в последние годы в среднем составляет около 6%, по итогам 2020-го — 5,7%.