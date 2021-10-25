«Теплый фронт принесет дожди»: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 25 октября, метеорологические условия в Петербурге будет определять смещающийся с запада теплый атмосферный фронт. Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, в городе пройдут дожди, а температурный фон повысится. «Санкт-Петербург: теплый фронт принесет дожди», — резюмировал синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 26 октября, в Петербурге ожидается преобладание облачной погоды, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, днем +6…+8. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — слабо понижаться.

В среду, 27 октября, в Петербурге также облачно, днем с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. В ночное время суток +4…+6 градусов, днем +7…+9. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — повышаться.