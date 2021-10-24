18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице в ночь на понедельник

В ночь на понедельник в Петербурге и Ленобласти ожидается мокрый снег. Также на дорогах возможна гололедица, предупреждает МЧС.

Ночью температура в городе опустится до нуля. По данным ведомства, в Петербурге выпадет мокрый снег с дождем, при этом утром и днем он продолжит идти. Днем понедельника температура составит 6-8 градусов. Атмосферное давление понизится, ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем он будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Спасатели рекомендуют водителям автомобилей соблюдать скоростной режим, также держать дистанцию в несколько раз больше, чем летом.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: