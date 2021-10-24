МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице в ночь на понедельник

Ночью температура в городе опустится до нуля. По данным ведомства, в Петербурге выпадет мокрый снег с дождем, при этом утром и днем он продолжит идти. Днем понедельника температура составит 6-8 градусов. Атмосферное давление понизится, ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем он будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Спасатели рекомендуют водителям автомобилей соблюдать скоростной режим, также держать дистанцию в несколько раз больше, чем летом.