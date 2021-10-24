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Дрозденко: «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас» будут закрыты в нерабочие дни

Торговые центры «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас» в период нерабочих дней будут закрыты. Об этом в своем Instagram рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, пишет 78.ru.

«МЕГИ» будут закрыты на период закрытия торговых центров в Петербурге», — цитирует его слова издание. Ранее Дрозденко также обещал, что «Меги» закроют в том случае, если власти Петербурга введут ограничения, как в Москве. «Если Петербург объявит локдаун, то "МЕГИ" также будут закрыты, и, соответственно, фуд-корты в них. В основном в Ленобласти и центры, и общепиты работать будут», — заявил он.

Напомним, в Петербурге с 30 октября вводят локдаун на время нерабочих дней по московскому сценарию. Вот какие ограничения будут действовать. В Москве на полторы недели вводится локдаун из-за распространения COVID-19. С 28 октября по 7 ноября в столице будут работать только продовольственные магазины, аптеки, театры и музеи — их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.

Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

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