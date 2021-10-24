Дрозденко: «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас» будут закрыты в нерабочие дни

«МЕГИ» будут закрыты на период закрытия торговых центров в Петербурге», — цитирует его слова издание. Ранее Дрозденко также обещал, что «Меги» закроют в том случае, если власти Петербурга введут ограничения, как в Москве. «Если Петербург объявит локдаун, то "МЕГИ" также будут закрыты, и, соответственно, фуд-корты в них. В основном в Ленобласти и центры, и общепиты работать будут», — заявил он.