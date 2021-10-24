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В Петербурге появился первый государственный центр сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью

В Петербурге при психоневрологическом интернате № 10 имени Горденчука открылся центр сопровождаемого проживания для людей с психофизическими нарушения. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Центр создан по инициативе Комитета по социальной политике. Он позволяет подготовить молодых людей с инвалидностью к самостоятельному проживанию. В условиях постоянного сопровождения специалистов молодые люди с особенностями здоровья будут развивать навыки самообслуживания: готовить еду, ухаживать за одеждой и обувью, покупать продукты и товары, пользоваться общественным транспортом, использовать банковские карточки. Кроме того, они научатся пользоваться телефоном и интернетом.

Также здесь есть творческие мастерские, зал для занятий адаптивной физической культурой, комната социально-бытовой адаптации для обучения кулинарным навыкам и вечернего чаепития, столовая, колл-центр для консультирования родителей и специалистов. 

В центре также можно получить основное общее и профессиональное образование, а еще есть возможность их трудоустройства.

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