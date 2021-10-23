18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге расчистили русло реки Смоленки — впервые за 15 лет

В Петербурге расчистили дно реки Смоленки впервые за 15 лет. Как сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, работы проводились в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Фото: официальный сайт администрации Петербурга

«Уборка донных отложений улучшает экологическое состояние рек и каналов. Вода становится более прозрачной, чистой. Это еще один шаг к тому, чтобы Петербург закрепил статус одного из самых чистых городов в мире», – подчеркнул глава города Александр Беглов.

Так, с 2019 года специалисты очистили 3,43 километра основной акватории реки Смоленки: убрали со дна затопленные предметы, а донные отложения размывали по щадящей технологии и извлекали на поверхность. В 2022 году должны очистить русло реки Пряжки, на 2023-2024 годы запланировано проектирование и последующие работы по экологическому восстановлению водных объектов ГМЗ «Царское Село». 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: