В Петербурге расчистили русло реки Смоленки — впервые за 15 лет

В Петербурге расчистили дно реки Смоленки впервые за 15 лет. Как сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, работы проводились в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
Фото: официальный сайт администрации Петербурга
«Уборка донных отложений улучшает экологическое состояние рек и каналов. Вода становится более прозрачной, чистой. Это еще один шаг к тому, чтобы Петербург закрепил статус одного из самых чистых городов в мире», – подчеркнул глава города Александр Беглов.
Так, с 2019 года специалисты очистили 3,43 километра основной акватории реки Смоленки: убрали со дна затопленные предметы, а донные отложения размывали по щадящей технологии и извлекали на поверхность. В 2022 году должны очистить русло реки Пряжки, на 2023-2024 годы запланировано проектирование и последующие работы по экологическому восстановлению водных объектов ГМЗ «Царское Село».
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