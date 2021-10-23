В Петербурге расчистили русло реки Смоленки — впервые за 15 лет

«Уборка донных отложений улучшает экологическое состояние рек и каналов. Вода становится более прозрачной, чистой. Это еще один шаг к тому, чтобы Петербург закрепил статус одного из самых чистых городов в мире», – подчеркнул глава города Александр Беглов.

Так, с 2019 года специалисты очистили 3,43 километра основной акватории реки Смоленки: убрали со дна затопленные предметы, а донные отложения размывали по щадящей технологии и извлекали на поверхность. В 2022 году должны очистить русло реки Пряжки, на 2023-2024 годы запланировано проектирование и последующие работы по экологическому восстановлению водных объектов ГМЗ «Царское Село».