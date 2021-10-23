18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Электрички с Финляндского вокзала массово задерживаются из-за сбоя в расписании

В эту субботу, 23 октября, электрички с Финляндского вокзала массово задерживаются. Причиной этому стала стала техническая неисправность, передает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Речь идет об электричках по направлению Петербург — Приозерск, Петербург — Ладожское озеро, Невская Дубровка — Петербург, Ладожское озеро — Петербург и Рощино — Петербург. Время задержки составило до полутора часов.

«Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: