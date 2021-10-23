Электрички с Финляндского вокзала массово задерживаются из-за сбоя в расписании

Речь идет об электричках по направлению Петербург — Приозерск, Петербург — Ладожское озеро, Невская Дубровка — Петербург, Ладожское озеро — Петербург и Рощино — Петербург. Время задержки составило до полутора часов.

«Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график», — говорится в сообщении пресс-службы.