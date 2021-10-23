Электрички с Финляндского вокзала массово задерживаются из-за сбоя в расписании

В эту субботу, 23 октября, электрички с Финляндского вокзала массово задерживаются. Причиной этому стала стала техническая неисправность, передает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Речь идет об электричках по направлению Петербург — Приозерск, Петербург — Ладожское озеро, Невская Дубровка — Петербург, Ладожское озеро — Петербург и Рощино — Петербург. Время задержки составило до полутора часов.
«Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график», — говорится в сообщении пресс-службы.
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