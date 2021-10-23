На время осенних каникул в Петербурге приостановили работу детских лагерей

Напомним, в Петербурге готовятся ввести с 30 октября «жесткий локдаун на время нерабочих дней по московскому сценарию». Однако будут небольшие послабления. В Москве на полторы недели введут локдаун из-за распространения COVID-19. С 28 октября по 7 ноября в столице будут работать только продовольственные магазины, аптеки, театры и музеи — их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.