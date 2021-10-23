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На время осенних каникул в Петербурге приостановили работу детских лагерей

В период осенних каникул петербургские детские лагеря приостанавливают свою работу. Это следует из распоряжения комитета по образованию.

Фото: Shutterstock.com

Согласно документу, временно прекращают работу городские, а также загородные организации оздоровления. Также приостанавливается работа детских лагерей на базе образовательных учреждений, расположенные на территории города. 

Напомним, в Петербурге готовятся ввести с 30 октября «жесткий локдаун на время нерабочих дней по московскому сценарию». Однако будут небольшие послабления. В Москве на полторы недели введут локдаун из-за распространения COVID-19. С 28 октября по 7 ноября в столице будут работать только продовольственные магазины, аптеки, театры и музеи — их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.

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