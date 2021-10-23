«Ночлежка» объявила сбор жетонов на метро для бездомных

«Сейчас, когда наступили холода, особенно нужны. Дело в том, что имея запас жетонов, мы можем помогать людям, которым не хватило места в Ночном приюте, добраться до Пункта обогрева и провести ночь там, в тепле и безопасности», — говорится в посте.

Сейчас организации нужны жетоны в большом количестве. Это объяснили не только приближением холодов, но и тем, что соцработники выдают жетоны людям, которые получают в «Ночлежке» консультации, — у них нет возможности добраться на метро обратно.