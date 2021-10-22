В Петербурге открылся Центр сопровождаемого проживания молодых людей с психофизическими нарушениями

Центр сопровождаемого проживания инвалидов с психофизическими нарушениями открылся сегодня при психоневрологическом интернате №10 имени Горденчука на улице Цимбалина. В условиях постоянного сопровождения специалистов молодые люди с особенностями здоровья будут развивать навыки самообслуживания — готовить еду, ухаживать за одеждой и обувью, покупать продукты и товары, пользоваться общественным транспортом, использовать банковские карточки. Также их будут учить пользоваться современными средствами коммуникации — смартфоном и интернетом.

Трехэтажное здание предназначено для проживания 55 человек — по 1-2 в комнате. Здесь есть творческие мастерские, зал для занятий адаптивной физической культурой, комната социально-бытовой адаптации для обучения кулинарным навыкам и вечернего чаепития, столовая, колл-центр для консультирования родителей и специалистов. Доступная среда обеспечена во всем здании, включая туалетные комнаты.

«Очень важно обучить людей с особенностями здоровья необходимым для жизни навыкам. При этом в центре созданы условия и для получения основного общего и профессионального образования. Организована занятость инвалидов в дневное время, есть возможность их трудоустройства», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. В дальнейшем этот опыт планируется распространить на другие стационарные учреждения социального обслуживания, предоставляющие услуги инвалидам.