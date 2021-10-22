Петербург обошел Рим, Париж и Лондон как лучший город Европы для непродолжительных поездок — по версии World Travel Awards

По итогам международного голосования Петербург получил звание «Ведущего города Европы с культурно-историческим наследием 2021» и «Ведущего города Европы для непродолжительных поездок 2021», обойдя такие города как Рим, Париж, Лондон, Венеция и другие. Маркетинговая кампания Комитета по развитию туризма «Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география» также стала первой российской программой, победившей в номинации «Ведущая маркетинговая кампания Европы 2021».

Международной награды также удостоены две петербургские гостиницы. Отель «Коринтия Санкт-Петербург» в четвертый раз подряд признан лучшим бизнес-отелем России, а Гостиница «Астория» победила в номинации «Лучший отель класса люкс в России 2021».

«Санкт-Петербург неоднократно был удостоен премии World Travel Awards. Очередная победа — лучшее подтверждение эффективности работы всех представителей индустрии гостеприимства города, наших общих усилий по развитию инфраструктуры и новой туристской географии. Исторический центр города, музеи-заповедники Павловска, Петергофа, Пушкина, памятные объекты Кронштадта внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на сложную ситуацию, мы инициируем проекты сохранения уникального культурного наследия Санкт-Петербурга, создания крупных туристских кластеров. Уверен, у города будет еще много достижений на международной туристской арене», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.