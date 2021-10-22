Каждая вторая компания Петербурга продолжит работать в период нерабочих дней

Как выяснил HeadHunter, продолжить работу в период объявленных президентом нерабочих дней по коронавирусу намерены 55% петербургских компаний. 36% организаций и так не останавливают деятельность в выходные, включая государственные праздники. Руководители 83% компаний из числа тех, где производственный процесс прекращаться не будет, намерены объяснять сотрудникам необходимость выйти на работу.

Не будут работать с 30 октября по 7 ноября только 9% компаний, меньше 1% еще не определились. Аналогичная статистика была зафиксирована в Петербурге в 2020 году — тогда в период нерабочих дней продолжили деятельность 91% опрошенных, не работала лишь каждая десятая компания.

Как считает главврач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, нерабочие дни будут вводиться в России в целях предотвращения распространения коронавируса вновь и вновь, пока россияне «не включат голову и не начнут с уважением относиться к окружающим нас людям».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 131 тысячу, в Москве — 1 миллион 745 тысяч, в Петербурге — 676 тысяч, в мире — 242 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов.