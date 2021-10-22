На Петергофском шоссе легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. Погиб водитель, 8 человек пострадали

Сообщение о том, что у дома №72 по Петергофскому шоссе произошло ДТП, поступило 21 октября в 21:41. В аварию попал легковой автомобиль Volkswagen Caddy и маршрутный автобус №343, в котором находились 13 человек.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, спасатели произвели его деблокацию. Восемь человек из маршрутного автобуса госпитализированы. Один человек после осмотра врачами скорой помощи от госпитализации отказался.

Как пишут петербуржцы в сообществе «ДТП и ЧП», водитель легкового автомобиля ехал по встречке — он выезжал из Ленино, тогда как маршрутка ехала в город. Скорость на спидометре, по данным очевидцев, составляла более 90 километров в час.

«Проезжал как раз по горячему, можно сказать. Был сильный дождь, колея. Встречка? Зачем, так как дорога свободная была! Качество дороги и несоответствующий скоростной режим относительно дороги, я так думаю», — сообщил очевидец.