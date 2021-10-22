Завершилось благоустройство сквера Николая Ивасюка в Шушарах и Фермского сада в Пушкине

Сквер носит имя бывшего председателя совхоза «Шушары», ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивасюка. Территория была выбрана по результатам рейтинговых голосований, в которых принимали участие жители. В сквере установлены качели, около 20 скамеек, в том числе шесть садовых диванов. Оборудовано современное освещение, восстановлено и украшение сквера — фонтан.

Также сквер Николая Ивасюка в Шушарах украшен цветочными вазонами, посажены голубые ели, сирень и спирея. Для велосипедистов предусмотрены две велопарковки.

Завершен второй этап восстановления Фермского сада вокруг Федоровского городка. Здесь посажены деревья и разбиты цветники, проведено освещение, приведены в порядок и дворы, прилегающие к историческому комплексу. Зеленой территории на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги вернули историческую планировку, организовали прогулочные зоны и отремонтировали восточную часть участка. Восстановлен фонарь-звонница, очищен пруд «Ковш». Обеспечена доступность сада для маломобильных людей.

Всего рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году будут созданы 43 новых общественных пространства. В городе уже открыты сквер «Осенний марафон» и обновленная Новосмоленская набережная на Васильевском острове, окончен второй этап Бестужевского сада и завершены работы на набережной рек Охта и Оккервиль в Красногвардейском районе.

Напомним, ранее петербуржцы поддержали инициативу по созданию базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы. Она вышла на первое место в общегородском голосовании на сайте «Твой бюджет». Собранная база данных может стать основой для признания берегов Смоленки и самого парка «Заросли» особо охраняемой природной территорией.