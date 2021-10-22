«Ветрено, начало похолодания»: синоптики рассказали о погоде до конца недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 октября, погоду в Петербурге продолжит определять активный североатлантический циклон. Однако на этот раз он развернется к региону своей более холодной частью. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. «Ветрено, начало похолодания», — резюмировал синоптик.

Температура воздуха в городе составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Как отмечает Леус, «особого внимания заслуживает ветер». Сегодня он будет юго-западный по направлению, сильный и порывистый — его скорость составит 7-12 метров в секунду, а в порывах достигнет 18-23. Из-за штормового предупреждения и угрозы наводнений накануне в Петербурге даже закрыли дамбу. Атмосферное давление будет расти и составит 735 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 23 октября, в Петербурге пройдет дождь, местами небольшой, ветер ожидается умеренный. Температура воздуха в течение суток составит +4…+6 градусов. В воскресенье, 24 октября, ночью пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. В течение суток около нуля градусов, днем +2…+4.