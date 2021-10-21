Петербуржцы поддержали создание базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы на сайте «Твой бюджет»

Победителями голосования стали три проекта. За создание базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы отдали 5 181 голос. Проект реконструкции актового зала школы №51 и издание краеведческой тетради по изучению Петроградского района поддержали 4 879 участников голосования. За проект создания «Охта сквера» в новостройках Красногвардейского района проголосовали 4 705 петербуржцев.

«Это еще не гарантирует создание парка, но позволит исследовать природу этого места и берегов Смоленки», — написали активисты в Instagram.

Собранная база данных растений и животных у берегов Смоленки может стать основой для признания берегов Смоленки и самого парка «Заросли» особо охраняемой природной территорией. И таким образом Смольному придется отказаться от планов строительства дороги на данном участке.

Всего с учетом голосований по районам в проекте «Твой бюджет – 2021» победили 14 инициатив петербуржцев. Их реализация начнется в 2022 году. Из городского бюджета на эти цели выделят 120 миллионов рублей.

Напомним, город проиграл суд с проектировщиком участка набережной от 2-й линии Васильевского острова до моста Бетанкура с переправой через Смоленку возле набережной Макарова. Дирекция транспортного строительства просила признать незаконным односторонний отказ компании ООО «Инжтехнология» от контракта по проектированию. Но и строительство парка «Заросли» пока остается под вопросом.