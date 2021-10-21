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В Петербурге готовятся подписать программу развития метрополитена до 2045 года. Посмотрите, когда откроют вашу станцию метро

В Петербурге готовятся подписать контракт на выполнение работ между Смольным и «Метростроем Северной столицы» (большинство акций компании принадлежит городу). В основе лежит проект по развитию метрополитена до 2045 года, пишет «Фонтанка».

Документ разработала Ленметрогипротранс по заказу КРТИ. В нем говориться о датах ввода в эксплуатацию новых станций метро.

Невско-Василеостровская (зеленая) линия:

  • «Туристская», «Планерная» — 2026 г.
  • Второй вестибюль «Василеостровской» — 2029 г.

Лахтинско-Правобережная (оранжевая) линия:

  • «Горный институт» — 2024 г.
  • «Театральная» — 2025 г.
  • «Кудрово» — 2029 г.
  • «Гавань», «Морской фасад» — 2030 г.
  • «Новокрестовская-2», «Лахта», «Конная Лахта», «Юнтолово» — 2036 г.

Красносельско-Калининская (коричневая линия):

  • «Путиловская», «Казаковская» — 2024 г.
  • «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» — 2029 г.
  • «Лиговский проспект — 2», «Знаменская», «Суворовская-1» — 2030 г.
  • «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна» — 2032 г.
  • «Смольный», «Полюстровский проспект — 1», «Бестужевская», «Пискаревка» — 2033 г.
  • «Ручьи» — 2034 г.

Фрунзенско-Приморская (фиолетовая) линия:

  • «Шуваловский проспект» — 2028 г.
  • «Магистраль № 31», «Каменка», «Коломяжская» — 2035 г.

Кировско-Выборгская (красная) линия:

  • Второй вестибюль «Балтийской» — 2028 г.
  • «Александрино», «Проспект Маршала Жукова» — 2040 г.

Кольцевая линия:

  • «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект — 2» — 2037 г.
  • «Большеохтинская-2», «Ладожская-2», «Дальневосточный проспект» — 2039 г.
  • «Елизаровская-2», «Фарфоровская», «Международная-2», «Витебский проспект», «Парк Победы — 2», «Броневая-2», «Нарвская-2» — 2043 г.
  • «Двинская-2», «Большой проспект — 2», «Василеостровская-2», «Спортивная-2» — 2044 г.
  • «Петроградская-2», «Кантемировская» — 2045 г.

Этот список позиционируется как программа-минимум, сроки могут корректироваться с учетом новых технологий и приоритетов.

Ранее «Ленметрогипротранс» обнародовал программу строительства и реконструкции петербургского метрополитена. Он рассчитан до 2045 года и включает в себя минимум 12 станций.

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