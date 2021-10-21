Пожарные спасли дикобраза из горящего минизоопарка на Приморском шоссе

Сообщение о пожаре в доме №583 по Приморскому шоссе в Курортном районе поступило в 07:50. Горела дощатая, размером 2 на 3 метра бытовка. В 08:08 пожар локализован, сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания привлекли три единицы техники и 15 человек личного состава.

Как пишет «Фонтанка», в строении находился минизоопарк, открытий при «Гелиос отеле». Из огня был спасен дикобраз — сотрудники МЧС вынесли его на руках. Остальные животные, среди которых могут быть европейская лань, енот, ящерица и удав, не пострадали.

Напомним, ранее сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы подглядели за маленькой балтийской нерпой, отдыхающей под дождем около Зеленогорска. «Милый маленький банан», «А спаситель ходил по воде…», «Так она и не сидела, она отдыхала», «Малышка позировала», — комментируют видео петербуржцы. Посмотрите сами!