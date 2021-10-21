Видео дня: маленькая балтийская нерпа отдыхает под дождем около Зеленогорска

«Подсмотрели, как маленькая (этого года рождения) балтийская нерпулька отдыхала под дождиком около Зеленогорска. Кстати, считается, что нерпы не сидят на камнях во время дождя», — поделились сотрудники фонда. «Милый маленький банан», «А спаситель ходил по воде…», «Так она и не сидела, она отдыхала», «Малышка позировала», — комментируют видео петербуржцы.

Напомним, за 15 лет существования Фонда друзей балтийской нерпы его сотрудники спасли, выходили и выпустили на волю более 150 нерпят. Всего в мире около 50 центров, подобных фонду. Со многими из них петербургский поддерживает общение — организации делятся друг с другом опытом и просят совета. При этом кольчатыми нерпами занимаются малое количество центров — так как ластоногие данного вида очень скрытные от людей и проблемные в содержании.