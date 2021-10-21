Видео дня: маленькая балтийская нерпа отдыхает под дождем около Зеленогорска

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы подглядели за маленькой балтийской нерпой, отдыхающей под дождем около Зеленогорска. Наше тотемное животное в ожидании выходных!
«Подсмотрели, как маленькая (этого года рождения) балтийская нерпулька отдыхала под дождиком около Зеленогорска. Кстати, считается, что нерпы не сидят на камнях во время дождя», — поделились сотрудники фонда. «Милый маленький банан», «А спаситель ходил по воде…», «Так она и не сидела, она отдыхала», «Малышка позировала», — комментируют видео петербуржцы.
Напомним, за 15 лет существования Фонда друзей балтийской нерпы его сотрудники спасли, выходили и выпустили на волю более 150 нерпят. Всего в мире около 50 центров, подобных фонду. Со многими из них петербургский поддерживает общение — организации делятся друг с другом опытом и просят совета. При этом кольчатыми нерпами занимаются малое количество центров — так как ластоногие данного вида очень скрытные от людей и проблемные в содержании.
Главная ластоногая звезда Петербурга, несомненно, тюлень Крошик. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой. А еще просится в дом, когда замерзает. Правильно, негоже звезде мерзнуть!
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет. В этом году, окончательно очеловечившись, он даже научился стоять на задних ластах.
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