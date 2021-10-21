Более 13 тысяч человек впервые вакцинировались от COVID-19 в первый день после объявления о QR-кодах в Петербурге

«За вторник, который стал первым днем вакцинации после сообщения о введении QR-кодов, в Петербурге привились первым компонентом вакцины 13 624 человек. Вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией было сделано 19 132 инъекции. В прошлый вторник первым компонентом за сутки привились 9 488 человек», — сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Как следует из эпидемиологической справки Смольного от 20 октября, всего в Петербурге открыто 174 пункта вакцинации от коронавируса. 1 625 828 петербуржцев привиты первично (без учета «Спутника Лайт»), в минувшую среду первый компонент вакцины получили 4 738 человек. 1 800 829 горожан полностью закончили цикл вакцинации, за сутки — 8 394. Запас вакцины в городе — 844 003 дозы.