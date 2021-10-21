Более 13 тысяч человек впервые вакцинировались от COVID-19 в первый день после объявления о QR-кодах в Петербурге

В первый день после объявления о введении QR-кодов в Петербурге от коронавируса впервые вакцинировались более 13 тысяч человек. Это на 44% больше, чем неделей ранее.
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«За вторник, который стал первым днем вакцинации после сообщения о введении QR-кодов, в Петербурге привились первым компонентом вакцины 13 624 человек. Вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией было сделано 19 132 инъекции. В прошлый вторник первым компонентом за сутки привились 9 488 человек», — сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.
Как следует из эпидемиологической справки Смольного от 20 октября, всего в Петербурге открыто 174 пункта вакцинации от коронавируса. 1 625 828 петербуржцев привиты первично (без учета «Спутника Лайт»), в минувшую среду первый компонент вакцины получили 4 738 человек. 1 800 829 горожан полностью закончили цикл вакцинации, за сутки — 8 394. Запас вакцины в городе — 844 003 дозы.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 94 тысячи, в Москве — 1 миллион 737 тысяч, в Петербурге — 673 тысячи, в мире — 241 миллион человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.
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