Судя по снимкам, дела пытались уничтожить, но догореть успело не все. В основном архив состоял из документов, которые были заведены на территории Московского района Петербурга за правонарушения — пьянство, хулиганство, незаконная торговля, ссоры с соседями, расклейка рекламных объявлений.

Помимо протоколов и рапортов административных дел были прикреплены выгрузки из служебных баз данных и копии паспортов горожан. Они прекрасно сохранились, несмотря на поджог. А затем местные сообщили, что 20 октября свалку разобрали.

В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области сообщили, что документы представляют архив 2013–2015 годов, и по сроку они подлежали уничтожению. Однако его «выполнили некачественно». «Оставшиеся документы оперативно были изъяты и уничтожены. Проводится служебная проверка», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД.