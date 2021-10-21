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Находка дня: свалка документов из архивов полиции в поле под Петербургом

Петербуржцы накануне наткнулись на свалку частично уничтоженных документов на пустыре рядом с Ропшинским шоссе, между деревней Малые Горки и коттеджным поселком Новая Ропша. Фотографии, на которых видны копии паспортов и протоколы об административных правонарушениях опубликовали в сообществе «Транспортный коллапс. Красное село» во ВКонтакте.

Фото: «Транспортный коллапс. Красное село»

Судя по снимкам, дела пытались уничтожить, но догореть успело не все. В основном архив состоял из документов, которые были заведены на территории Московского района Петербурга за правонарушения — пьянство, хулиганство, незаконная торговля, ссоры с соседями, расклейка рекламных объявлений.

Помимо протоколов и рапортов административных дел были прикреплены выгрузки из служебных баз данных и копии паспортов горожан. Они прекрасно сохранились, несмотря на поджог. А затем местные сообщили, что 20 октября свалку разобрали.

В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области сообщили, что документы представляют архив 2013–2015 годов, и по сроку они подлежали уничтожению. Однако его «выполнили некачественно». «Оставшиеся документы оперативно были изъяты и уничтожены. Проводится служебная проверка», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД.

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