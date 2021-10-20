В Петербурге появился гид по городским сорнякам

В Петербурге появился гид по городским дикорастущим растениям — «Так называемые сорняки». В его создании участвовали сообщества «Общественный сад», «Деревья Петербурга», «Друзья Удельного парка», геоботаник Ирина Варганова и ландшафтный архитектор Елена Сотникова и соавтор проекта, урбанистка Оля Мнишко.
Фото: сайт «Так называемые сорняки»
На сайте собрана информация и фотографии дикорастущих растений Петербурга, а также их описания в аудиоформате. Помимо этого, активисты создали бота в Telegram, там собраны гиды по Удельному парку, «Общественному саду» на Сытнинской улице в Петроградском районе и пустырю между улицами Репищева, Долгоозерной и Вербной в Приморском районе.
Создатели проекта считают, что сорные растения вовсе не бесполезны. Они улучшают качество почвы, фильтруют воздух, поглощают вредные вещества. А также являются частью экосистемы и помогают поддерживать экологическое равновесие в большом городе.
«Я вижу огромную ценность природы в городе — мне хочется, чтобы горожане смогли по-настоящему понять и полюбить окружающую нас природу, не разделяя ее на красивую и некрасивую, на культурную и сорную. Надеюсь, что наш каталог и гид влюбят и вас в так называемые «сорняки»», — рассказала Оля Мнишко.
Создатели проекта также приглашают присоединиться к прогулкам и поискам так называемых сорняков.
- в субботу в 11:00 в парке «Заросли» с геоботаником Ириной Варгановой.
- в субботу в 16:00 в Удельном парке с архитекторкой Гульназой Низамутдиновой.
- в субботу в 12:00 в «Общественном саду» с ландшафтным архитектором Еленой Сотниковой.
Записаться на мероприятие можно здесь.
Напомним, местные жители хотели создать общественный сад на углу Кронверкской и Сытнинской улиц на Петроградской стороне. Об истории места и планах его развития «Собака.ru» рассказала урбанистка Ольга Мнишко.
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