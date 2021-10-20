18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге появился гид по городским сорнякам

В Петербурге появился гид по городским дикорастущим растениям — «Так называемые сорняки». В его создании участвовали сообщества «Общественный сад», «Деревья Петербурга», «Друзья Удельного парка», геоботаник Ирина Варганова и ландшафтный архитектор Елена Сотникова и соавтор проекта, урбанистка Оля Мнишко.

Фото: сайт «Так называемые сорняки»

На сайте собрана информация и фотографии дикорастущих растений Петербурга, а также их описания в аудиоформате. Помимо этого, активисты создали бота в Telegram, там собраны гиды по Удельному парку, «Общественному саду» на Сытнинской улице в Петроградском районе и пустырю между улицами Репищева, Долгоозерной и Вербной в Приморском районе.

Создатели проекта считают, что сорные растения вовсе не бесполезны. Они улучшают качество почвы, фильтруют воздух, поглощают вредные вещества. А также являются частью экосистемы и помогают поддерживать экологическое равновесие в большом городе.

«Я вижу огромную ценность природы в городе — мне хочется, чтобы горожане смогли по-настоящему понять и полюбить окружающую нас природу, не разделяя ее на красивую и некрасивую, на культурную и сорную. Надеюсь, что наш каталог и гид влюбят и вас в так называемые «сорняки»», — рассказала Оля Мнишко.

Создатели проекта также приглашают присоединиться к прогулкам и поискам так называемых сорняков.

  • в субботу в 11:00 в парке «Заросли» с геоботаником Ириной Варгановой.
  • в субботу в 16:00 в Удельном парке с архитекторкой Гульназой Низамутдиновой.
  • в субботу в 12:00 в «Общественном саду» с ландшафтным архитектором Еленой Сотниковой.

Записаться на мероприятие можно здесь.

Напомним, местные жители хотели создать общественный сад на углу Кронверкской и Сытнинской улиц на Петроградской стороне. Об истории места и планах его развития «Собака.ru» рассказала урбанистка Ольга Мнишко.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: