В Петербурге появился гид по городским сорнякам

На сайте собрана информация и фотографии дикорастущих растений Петербурга, а также их описания в аудиоформате. Помимо этого, активисты создали бота в Telegram, там собраны гиды по Удельному парку, «Общественному саду» на Сытнинской улице в Петроградском районе и пустырю между улицами Репищева, Долгоозерной и Вербной в Приморском районе.

Создатели проекта считают, что сорные растения вовсе не бесполезны. Они улучшают качество почвы, фильтруют воздух, поглощают вредные вещества. А также являются частью экосистемы и помогают поддерживать экологическое равновесие в большом городе.

«Я вижу огромную ценность природы в городе — мне хочется, чтобы горожане смогли по-настоящему понять и полюбить окружающую нас природу, не разделяя ее на красивую и некрасивую, на культурную и сорную. Надеюсь, что наш каталог и гид влюбят и вас в так называемые «сорняки»», — рассказала Оля Мнишко.

Создатели проекта также приглашают присоединиться к прогулкам и поискам так называемых сорняков.

в субботу в 11:00 в парке «Заросли» с геоботаником Ириной Варгановой.

в субботу в 16:00 в Удельном парке с архитекторкой Гульназой Низамутдиновой.

в субботу в 12:00 в «Общественном саду» с ландшафтным архитектором Еленой Сотниковой.

Записаться на мероприятие можно здесь.

Напомним, местные жители хотели создать общественный сад на углу Кронверкской и Сытнинской улиц на Петроградской стороне. Об истории места и планах его развития «Собака.ru» рассказала урбанистка Ольга Мнишко.