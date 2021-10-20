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Прогноз дня: трафик в магазинах и ресторанах Петербурга упадет на 50% после введения QR-кодов

Ведение системы QR-кодов в Петербурге может вызвать снижение посещаемости ресторанов и магазинов на 40-50%. Наиболее пострадавшим от данных мер окажется именно общепит — эксперты прогнозируют ожидаемое закрытие ряда заведений в городе.

Jazziel / Shutterstock.com

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Knight Frank St Petersburg, введение QR-кодов может снизить посещаемость магазинов и ресторанов на 40-50%. Поскольку общепит занимает лидирующее положение среди арендаторов в сегменте стрит-ритейла, 33% по занимаемой площади, то наиболее пострадавшими от данных мер окажется именно ресторанный бизнес. Как считают эксперты, до конца снятия ограничительных мер можно ожидать закрытия ряда ресторанов и кафе в городе.

Анна Лапченко

Руководитель отдела торговой недвижимости — о введении QR-кодов в Петербурге и том, как они повлияют на бизнес:

Падение трафика в объектах стрит-ритейла будет ощутимое. Введение QR-кодов безусловно лучше, чем полный локдаун, но для всех сегментов, попадающих под эти ограничения, это серьёзное испытание на прочность.

В предновогодний сезон, когда рестораны, общественные пространства, концертные площадки делают ставку на корпоративы, мероприятия и банкеты, введенные ограничения — это очередной удар для гостинично-ресторанной индустрии. Если ограничения будут работать продолжительное время, то следует ожидать снижение ставок аренды по подписанным договорам аренды.

Очевидно, что данная мера нацелена на наращивание темпов вакцинации, и по мере увеличения количества привитых горожан негативный эффект от введенных мер будет снижаться.

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 94 тысячи, в Москве — 1 миллион 737 тысяч, в Петербурге — 673 тысячи, в мире — 241 миллион человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.

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