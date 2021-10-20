Прогноз дня: трафик в магазинах и ресторанах Петербурга упадет на 50% после введения QR-кодов

Руководитель отдела торговой недвижимости — о введении QR-кодов в Петербурге и том, как они повлияют на бизнес:

Падение трафика в объектах стрит-ритейла будет ощутимое. Введение QR-кодов безусловно лучше, чем полный локдаун, но для всех сегментов, попадающих под эти ограничения, это серьёзное испытание на прочность.

В предновогодний сезон, когда рестораны, общественные пространства, концертные площадки делают ставку на корпоративы, мероприятия и банкеты, введенные ограничения — это очередной удар для гостинично-ресторанной индустрии. Если ограничения будут работать продолжительное время, то следует ожидать снижение ставок аренды по подписанным договорам аренды.

Очевидно, что данная мера нацелена на наращивание темпов вакцинации, и по мере увеличения количества привитых горожан негативный эффект от введенных мер будет снижаться.