МЧС предупреждает: в Петербург придут ливни вместе с порывистым ветром

Погода в Петербурге продолжает портиться. Главное управление МЧС предупредило, что на город надвигаются сильный дождь и порывистый ветер.
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По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 21 октября в Петербурге местами ожидается сильный дождь. А порывы ветра будут достигать 17 м/с.
Температура воздуха при этом ночью будет +5…+7 градусов, днем +11…+13. Спасатели просят горожан быть предельно внимательными и осторожными.
Напомним о погоде на 20 октября. Несмотря на то, что в течение дня температура воздуха в Петербурге будет неуклонно повышаться, в городе ожидают мокрый снег, переходящий в сильные дожди.
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