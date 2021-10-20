МЧС предупреждает: в Петербург придут ливни вместе с порывистым ветром

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 21 октября в Петербурге местами ожидается сильный дождь. А порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Температура воздуха при этом ночью будет +5…+7 градусов, днем +11…+13. Спасатели просят горожан быть предельно внимательными и осторожными.

Напомним о погоде на 20 октября. Несмотря на то, что в течение дня температура воздуха в Петербурге будет неуклонно повышаться, в городе ожидают мокрый снег, переходящий в сильные дожди.